Mo: attacco a Hebron, due soldati travolti da auto

(ANSAmed) - TEL AVIV, 18 LUG - Due militari sono stati travolti e feriti da un'automobile palestinese nei pressi di Beit Anun (Hebron, Cisgiordania). Lo riferisce il portavoce militare israeliano secondo cui si è trattato di un "attacco intenzionale". I due sono stati ricoverati in condizioni non gravi. "In risposta alla minaccia immediata - ha aggiunto il portavoce - le nostre forze hanno sparato verso l'assalitore, che è stato colpito". Le sue condizioni non sono per il momento note.