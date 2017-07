(ANSA) - OLBIA, 18 LUG - Un gommone ha preso in pieno degli scogli nel mare di Santa Teresa di Gallura: una delle due occupanti a bordo, una donna di 80 anni del posto che viaggiava con un'amica, è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Sassari. L'incidente è avvenuto questa mattina in località Porto Pozzo. Dopo l'impatto, l'anziana è stata sbalzata fuori dall'imbarcazione impattando sulle rocce e riportando un serio trauma cranico. Per il trasporto all'ospedale, dove è arrivata in codice rosso, è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso dei vigili del fuoco. Sul posto anche i medici del 118 per la prima assistenza. Ancora da accertare le cause dell'incidente.