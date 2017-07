Papa scrive a bimbo, grazie per tuo pellegrinaggio Unitalsi

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "Caro Andrea, è stato bello ricevere la tua lettera e sapere della tua ricca avventura vissuta con l'Unitalsi insieme al pellegrinaggio a Loreto per i bambini. Qualcuno mi ha anche detto che prima di mandare la lettera l'hai letta ai tuoi amici e, quando hai chiesto loro se erano contenti se me la inviavi, hanno applaudito con forza! Grazie allora a te per le belle parole e grazie a tutti i tuoi amici di Loreto. Grazie anche per la foto di gruppo che mi hai mandato dove ho potuto vedere che siete tanti e bellissimi! Mentre guardavo ogni volto nella foto, ho pregato la Madonna di Loreto per voi e vi ho benedetto di cuore insieme ai vostri genitori, ai volontari, ai sacerdoti e ai responsabili dell'Unitalsi". Papa Francesco ha risposto così alla lettera che gli era pervenuta da Andrea, 9 anni, cui la mamma aveva fatto dono, per la prima comunione, di un pellegrinaggio. "Grazie per l'invito che mi hai fatto a venire in pellegrinaggio con voi. Stare con i bambini per me è la gioia più grande... mai dire mai!"