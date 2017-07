Banche: M5S a Boldrini e Grasso, fare presto su Commissione

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - "La Commissione di inchiesta sul sistema bancario deve insediarsi prima della pausa estiva. Per questo abbiamo appena inviato una lettera ai presidenti delle Camere, Piero Grasso e Laura Boldrini. Noi abbiamo già definito i nomi dei componenti da proporre. Siamo pronti". Lo fa sapere il gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle. In attesa dell'entrata in vigore della legge istitutiva dell'organismo bicamerale, prevista per il prossimo 28 luglio, la missiva inviata dai capigruppo Simone Valente ed Enrico Cappelletti chiede "di avviare fin da ora il processo di designazione dei membri da parte dei gruppo parlamentari". Il MoVimento 5 Stelle ricorda poi ai presidenti delle Camere che la commissione "avrà un ambito di intervento definito nel tempo, visto che dovrà concludersi con la scadenza naturale della legislatura". Quindi "ogni ulteriore ritardo" non verrebbe "compreso dagli stessi cittadini, che da troppo tempo chiedono trasparenza, verità e giustizia", conclude la lettera a Boldrini e Grasso.