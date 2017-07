Renzi oggi a Napoli, visita a sorpresa negli scavi di Pompei

(ANSA) - NAPOLI, 18 LUG - Visita a sorpresa del segretario del Pd, Matteo Renzi, nell'area archeologica di Pompei. L'ex premier, atteso a Napoli nel pomeriggio per la presentazione del suo libro, ha fatto sosta negli scavi della città vesuviana per un giro nelle ultime domus restituite al pubblico. Alle 16 Renzi sarà nella sede del quotidiano Il Mattino, per parlare del libro e rispondere alle domande del direttore del giornale, Alessandro Barbano.