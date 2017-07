(ANSA) - COSENZA, 18 LUG - Una ventina di incendi stanno interessando la costa tirrenica cosentina dove, dalla serata di ieri, sono andati in fumo numerosi ettari di macchia mediterranea. La situazione più complicata si registra tra i comuni di Praia a Mare e Grisolia, sull'alto Tirreno, dove lavorano ininterrottamente per domare le fiamme, oltre alle squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile, un Canadair e un elicottero. Le fiamme sono arrivate a lambire il Santuario di Scalea e alcune abitazioni. Nella notte é stato evacuato in via precauzionale un villaggio turistico, ma non si segnalano danni alle abitazioni. Interessati dalle fiamme anche i comuni di Orsomarso, Verbicaro, Aieta e Tortora. (ANSA).