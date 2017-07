(ANSA) - FIRENZE, 18 LUG - Chiuso per l'incendio di un mezzo pesante il tratto della A1 Milano-Napoli, sulla Panoramica Firenze Bologna tra il bivio con l'A1 Direttissima e Aglio in direzione di Bologna. Lo rende noto Autostrade per l'Italia precisando che a prendere fuoco è stata una bisarca, carica di autovetture, all'altezza del km 260. Sul posto, oltre al personale della Direzione 4/o Tronco di Firenze, pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari; al momento si registrano 2 km di coda in direzione di Bologna. Le fiamme dalla bisarca, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, si sono estese alla boscaglia circostante.(ANSA).