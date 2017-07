(ANSA) - BOLZANO, 18 LUG - Durante l'interrogatorio di garanzia, un sovranista altoatesino, per tutto il tempo, ha dato le spalle al giudice, sottolineandone di non riconoscerne l'autorità. Il giudice bolzanino Walter Pelino ha respinto la richiesta di scarcerazione del 49enne della val Badia, finito nei guai perché non aveva mai rispettato le decisioni dei giudici che ne avevano disposto l'allontanamento dalla casa che condivideva con la moglie. Non riconoscendo l'autorità di giudici e forze dell'ordine, l'uomo continuava a tornare a casa, pur non potendo: una delle ultime volte è stato portato fuori di peso dai carabinieri. Accusato in un primo momento di violazione di domicilio, l'uomo dovrà rispondere ora anche di resistenza a pubblico ufficiale e stalking nei confronti della moglie.