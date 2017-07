Richiedente asilo-rapper arrestato per droga a Modena

(ANSA) - MODENA, 18 LUG - Noto su Youtube per i suoi video rap girati proprio a Modena è stato arrestato per droga dopo un controllo da parte di un equipaggio della sezione narcotici. La polizia di Stato di Modena, squadra mobile, intorno alle 10 ha messo le manette al 31enne nigeriano S.O.I., richiedente asilo, noto sul web con il nome d'arte di Obitex. Il fatto in viale Gramsci, prima periferia, dove il 31enne vive e dove, di recente, i cittadini sono scesi in strada proprio per denunciare la presenza di spacciatori. Una via, spiega la questura, dove da tempo "si stanno incentrando le attività di controllo straordinario del territorio da parte della Polizia di Stato". A seguito del controllo sono stati sequestrati 260 grammi di marijuana, 355 euro probabile incasso dello spaccio, 5 cellulari ed un bilancino di precisione. In questura è stato notificato immediatamente al 31enne il provvedimento di diniego dello status di richiedente asilo emesso dalla commissione per il riconoscimento della protezione internazionale. (ANSA).