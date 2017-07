Portano turisti in barca ma con falsi attestati navigazione

(ANSA) - OLBIA, 18 LUG - La Capitaneria di porto di La Maddalena ha scoperto un'organizzazione che vendeva false certificazioni al personale marittimo impiegato nelle imbarcazioni che effettuano i tour turistici nelle isole dell'Arcipelago. Gli uomini della Guardia costiera, guidati dal capitano di fregata Leonardo Deri, sono impegnati da questa mattina in un serie di perquisizioni a bordo delle imbarcazioni e nelle abitazioni dei marittimi e hanno già sequestrato decine di false certificazioni. Secondo le indagini, disposte dalla procuratore di Tempio Pausania Domenico Fiordalisi, il cuore dell'organizzazione era a Torre del Greco, in Campania, ma aveva una base anche a Luogosanto, in Gallura, dove risiede l'intermediario che metteva in contatto i lavoratori con chi materialmente fabbricava gli attestati. I falsi certificati, di ottima fattura, attestavano il conseguimento dei corsi di sicurezza indispensabili per poter ottenere il libretto di navigazione da parte della Capitaneria di porto. Ai marittimi le false attestazioni costavano dai 1.600 ai 2.000 euro ciascuna. L'organizzazione ha incassato svariate decine di migliaia di euro. L'indagine, partita nella primavera scorsa anche con una intensa attività di intercettazioni telefoniche, è ancora nella fase iniziale ed è stata scoperta perchè in alcuni certificati c'era la firma falsa di funzionari della Guardia costiera che sono già in pensione da anni. (ANSA).