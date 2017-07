Vaticano: al via processo, difesa, Bertone tra testimoni

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 18 LUG - L'ex segretario di Stato, card. Tarcisio Bertone, potrebbe essere chiamato come testimone nel processo sui soldi della Fondazione Bambino Gesù dirottati per la ristrutturazione del suo appartamento, che vede imputati i due ex manager Giuseppe Profiti e Massimo Spina. La richiesta - secondo quanto detto in udienza dal presidente del collegio Paolo Papanti-Pelletier - è stata accennata come possibilità dalla difesa di Spina. Agli atti del processo c'è una lettera di Bertone: "dice che è tutto a posto e che non ci sono problemi - riferisce l'avvocato di Spina, Alfredo Ottaviani - ma se qualcuno la mette in dubbio" la difesa indica anche l'eventualità di citare come teste lo stesso cardinale. Rigettate le istanze sul difetto di giurisdizione. I bonifici a favore dell'impresa di Gianantonio Bandera partirono dall'Apsa e quindi dalla Città del Vaticano, ha detto il presidente riaffermando la competenza del Tribunale Vaticano. L'udienza è durata due ore. Il processo riprenderà giovedì 7 settembre.