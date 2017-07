Bossi ricoverato al Gemelli per aritmie cardiache

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - L'ex leader della Lega Umberto Bossi e' stato ricoverato al Policlinico Gemelli a seguito di aritmie cardiache. Lo si apprende da fonti sanitarie. Sono in corso accertamenti."Bossi - hanno spiegato dal suo entourage - non ha avuto alcun malore, ha solo fatto un controllo di routine della pressione all'infermeria della Camera dal quale e' emerso che i valori della massima erano un po' alti e gli e' stato consigliato di approfondire". Per questo motivo, Bossi, accompagnato dal suo assistente parlamentare, si e' recato al Gemelli per un ulteriore controllo.