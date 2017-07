Incidenti montagna: donna precipita per 300 metri e muore

(ANSA) - BOLZANO, 18 LUG - Una donna ha perso la vita in un incidente in montagna sulla Punta del Lago Gelato, sopra Solda in Alto Adige. L'alpinista, informa il 118 altoatesino, è precipitata per 300 metri, morendo sul colpo. Solo ieri, un'altra donna è morta, finendo in un crepaccio, sempre nel gruppo Ortles Cevedale.