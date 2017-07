Centri massaggi, il cliente dovrà lasciare i propri dati

(ANSA) - MILANO, 18 LUG - Chi usufruirà dei servizi dei centri massaggi in Lombardia dovrà autocertificare, anche coi propri dati anagrafici, il trattamento ricevuto. È una delle novità del nuovo regolamento del settore al quale la commissione Attività produttive del Consiglio regionale della Lombardia ha dato parare favorevole. "Fino ad oggi - commenta il relatore Riccardo De Corato (Fdi) - per aprire un centro massaggio era sufficiente compilare un modulo e inviarlo allo Sportello unico attività produttive. Ora finalmente introduciamo un sistema di controlli più idoneo. I clienti, ad esempio, dovranno firmare l'informativa relativa ai trattamenti ricevuti e alle controindicazioni degli stessi, ma anche sull'utilizzo dei prodotti e sui rischi di reazioni allergiche, come previsto dalla legge". Nei centri massaggi dovranno inoltre essere presenti presidi di primo soccorso e dovrà essere rispettato il divieto di utilizzare attrezzi taglienti, anche se monouso.