(ANSA) - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RIMINI), 18 LUG - Due ragazze di 26 anni sono rimaste ferite dopo aver fatto un tuffo nel lago Azzurro, una ex cava di sassi a Santarcangelo di Romagna. Le due, in compagnia di un amico, si sono buttate con rincorsa nell'acqua non calcolandone la profondità e finendo per sbattere sulle pietre. L'amico che si era tuffato prima è rimasto invece illeso perché è riuscito a raggiungere una distanza maggiore con acqua più profonda. Il ragazzo ha aiutato le due amiche a tornare sul bagnasciuga e ha chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco di Rimini sono intervenuti per trasportare le ragazze, in barella, lungo il pendio scosceso fino al punto in cui è potuta arrivare l'ambulanza del 118 e l'elisoccorso. Entrambe le donne sono state portate in ospedale a Cesena. Hanno fratture multiple, ma non sono in pericolo di vita. Una delle due ha delle lesioni alla spina dorsale. Entrambe erano vigili e collaborative all'arrivo dei soccorsi. (ANSA).