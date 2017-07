Anziano morto da anni a Bari, indagine per omicidio colposo

(ANSA) - BARI, 18 LUG - La Procura di Bari ha aperto un'indagine per omicidio colposo a carico di ignoti per la morte del 75enne barese Filippo Trotta, il cui corpo senza vita è stato trovato due giorni fa nella sua casa nel quartiere Carbonara. Stando ai primi accertamenti medico-legali disposti dal pm di turno Bruna Manganelli, la morte dell'anziano risalirebbe ad alcuni anni fa. L'incarico per l'autopsia e per gli accertamenti tossicologici sarà conferito domani mattina al medico legale del Policlinico di Bari Antonio De Donno, il quale dovrà chiarire tempi e causa del decesso, apparentemente avvenuto per cause naturali. A dare l'allarme, domenica scorsa, è stata la sorella dell'uomo, che viveva da anni in Venezuela e nei giorni scorsi era arrivata a Bari per far visita al fratello.