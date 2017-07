(ANSA) - NAPOLI, 18 LUG - Una lite tra extracomunitari si è conclusa con la morte per omicidio di una delle persone coinvolte, un nigeriano di cui non sono ancora note le generalità. L'episodio, in cui sarebbe rimasta ferita un'altra persona, è accaduto a villa Angela, nel comune di Terzigno (Napoli). Sul fatto, successo poco dopo le 20, indaga la polizia.