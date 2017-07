MANILA - Al Haj Murad Ebrahim, leader del Fronte di Liberazione Islamico Moro, il piu' grande gruppo ribelle islamico delle Filippine, ha detto che i militanti legati all'Isis volevano che il suo gruppo facesse da intermediario per il loro possibile ritiro da Marawi, nel sud del paese, durante la piu' vasta offensiva militare contro di loro, ma lui si e' rifiutato di intervenire. Al Haj Murad Ebrahim ha detto in un'intervista all'Associated Press che intervenire poteva essere difficoltoso perche' il presidente Rodrigo Duterte ha dichiarato che il suo governo non avrebbe negoziato coi terroristi.