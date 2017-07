Uccise due albanesi, condannato portato in carcere

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - La polizia ha eseguito l'ordine di cattura di Maurizio Archinito, il 25enne condannato all'ergastolo dal tribunale di Milano per il duplice omicidio dei due albanesi Alban Medha (di 51 anni) e Ndue Bruka (di 27), rispettivamente zio e nipote, uccisi nel novembre 2016 ad Abbiategrasso (Milano). La corte ha stabilito che Archinito e il fratello Mattia, hanno sparato ai due stranieri come vendetta per un furto in abitazione e per contrasti legati allo spaccio in zona. Mattia Archinito, fratello minore, aveva confessato ed era stato condannato all'ergastolo in rito abbreviato (poi confermata in corte d'Assise d'appello). Maurizio Archinito era stato inizialmente assolto per non aver commesso il fatto ma la sentenza di appello ha ribaltato il verdetto e gli agenti della divisione Anticrimine hanno eseguito la condanna.