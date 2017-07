Gerusalemme: limitazioni ad accessi a Spianata Moschee

(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 LUG - La polizia di Gerusalemme a ordinato la chiusura immediata della porta di accesso alla Spianata delle Moschee riservata a ebrei e turisti. Lo ha reso noto la polizia secondo cui il provvedimento è stato preso dopo che una comitiva di israeliani ha infranto le regole della visita. I fedeli musulmani, è stato aggiunto, possono entrare liberamente nella Spianata, ma dopo essere passati dai metal detector installati negli accessi riservati loro. In una rara intervista alla tv israeliana il Mufti di Gerusalemme, sceicco Muhammad Hussein, ha chiesto che siano rimuossi immediatamente i metal detector. ''La Moschea al-Aqsa - ha detto - deve essere priva di qualsiasi misura che vi intralci la libertà di culto''. Le nuove misure di sicurezza adottate da Israele dopo un attentato venerdì nella Spianata, ha aggiunto, alterano lo status quo ''e sono inaccettabili per la Giordania, la Palestina e il mondo arabo''. Per oggi in Cisgiordania è stata indetta da al-Fatah una 'Giornata di collera'.