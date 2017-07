Mattarella, non siano trafficanti a decidere migrazioni Ue

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Non si può affidare ai trafficanti di esseri umani la chiave delle immigrazioni in Europa". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita stamane al Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto e della Guardia costiera. La Repubblica "vi affida compiti rilevanti e io vi ringrazio ed esprimo apprezzamento per quello che fate".