Migranti: Salvini, dopo banche trovare 50 mld per l'Africa

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Gli italiani con la tassazione sono stati costretti dai governi Monti Letta Renzi a dare a Bruxelles 50 miliardi per il Fondo salva stati e banche che li ha distribuiti un po' in in Grecia, un po' a Madrid, un po' a Berlino. Io domando, se qualcuno ha trovato 50 miliardi per salvare la Grecia, e le banche, questi 50 miliardi, investiti in Africa, ti costruiscono altro che pozzi d'acqua, scuole strade, ospedali. Attenzione non basta mandarli in Africa. Bisogna mandarli alle persone giuste, non ai governi o alcune ong, perché spariscono. Se li abbiamo trovati per le banche (degli altri) possiamo trovarli per lo sviluppo di quel continente". Così Matteo Salvini segretario della Lega è intervenuto questa mattina ad Agorà Estate condotto da Serena Bortone su Rai3. Riguardo alla spesa italiana sui migranti Salvini ha aggiunto: "Quest'anno si spendono 4 miliardi e 600 milioni, per svuotare un pezzo di Africa e portarli qua. La stessa cifra spesa in Africa sarebbe molto più utile".