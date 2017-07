Migranti: Orlando, demagogico dire "aiutiamoli a casa loro"

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Dire 'aiutiamoli a casa loro' è insufficiente. E' del tutto evidente che ci vuole la cooperazione internazionale ma è abbastanza demagogico, così come lo è dire 'blocchiamo i flussi', dire 'aiutiamoli a casa loro' nel senso che bisogna fare la cooperazione internazionale, è giusto ma bisogna sapere che, primo, da dei frutti in periodi lunghi e secondo, per molti di quei paesi la cooperazione è impossibile, impraticabile". Lo dice il ministro della giustizia Andrea Orlando ad Agorà Estate. "Oggi la destra parla di aumentare i fondi alla cooperazione, il problema è che quando era al governo li ha praticamente ridotti a zero: non credo ci sia una svolta politica in questa frase. Noi abbiamo sempre detto che è un nostro dovere accoglierli ma c'è un limite e per questo l'Europa se ne deve fare carico complessivamente", aggiunge.