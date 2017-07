(ANSA) - BERLINO, 19 LUG - Sono atterrati a Berlino il principe William e la moglie Kate, la duchessa di Cambridge, che saranno da oggi per tre giorni in Germania, con i loro due bambini, George e Charlotte. Angela Merkel attende la coppia dei giovani reali in cancelleria alle 12.30, per un pranzo insieme, nel quale si affronterà anche la brexit. Successivamente William e Kate si dirigeranno alla Porta di Brandeburgo, per poi visitare il monumento all'olocausto. Il viaggio europeo della coppia dei giovani reali, che sono stati nei giorni scorsi in Polonia, è un importante segnale politico di Londra, impegnata nelle complicate trattative sull'uscita dall'Ue.