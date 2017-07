«Se sul territorio di Somma Vesuviana non arriva un Canadair, oggi andrò a legarmi fuori alla Prefettura». Così il sindaco di Somma Vesuviana (Napoli), Salvatore Di Sarno, che per tutta la notte è stato sui posti interessati dagli incendi sul versante Vesuvio con Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Dopo aver spento il fronte di fuoco in località "Maresca", a bruciare in queste ore è la zona di Santa Maria a Castello in località Gavete. «Le fiamme si stanno avvicinando alle case, e da 36 ore non abbiamo un goccio d’acqua per lo spegnimento» dice il sindaco «sono stato in contatto con la Protezione Civile per l’invio di un Canadair, ma al momento non è arrivato nulla».