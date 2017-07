(ANSA) - NAPOLI, 19 LUG - "Quello che sta accadendo è uno sconcio che offende tutti i cittadini italiani e del Mezzogiorno, in larga parte voluto in modo doloso". Così il ministro del Mezzogiorno, Claudio De Vincenti sull'emergenza incendi. "Il Governo - ha detto a Napoli - sta elaborando alcune norme con carattere d'urgenza che avviano un percorso". Per De Vincenti l'obiettivo è "tagliare le unghie agli speculatori e agli estorsori. Le organizzazioni criminali non la spunteranno".