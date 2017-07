(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Obiettivo sbarchi zero": con questo titolo il blog di Beppe Grillo avvia oggi la presentazione del programma elettorale del M5s sull'immigrazione."L'immigrazione è il più grande fallimento dei partiti. Il Regolamento di Dublino e l'accordo sui migranti con la Turchia hanno trasformato l'Italia nel campo profughi d'Europa. I cittadini pagano l'incapacità dei partiti. Chiediamo il rispetto delle regole. Vogliamo azioni concrete e regole chiare da tutti. L'immigrazione deve essere gestita, le leggi rispettate, così come i Trattati europei che prevedono la solidarietà fra gli Stati membri per la gestione delle emergenze" esordisce sul blog la deputata europea Laura Ferrara.