Finisce nel burrone con auto, cugino muore e lui scappa

(ANSA) - SAVONA, 19 LUG - Un ragazzo romeno di 26 anni, fuggito dopo che il furgone che guidava è precipitato in un burrone nel savonese provocando la morte del cugino che si trovava sul sedile passeggero, è stato arrestato per omicidio stradale dai carabinieri di Albenga e Alassio (Savona). L'incidente è avvenuto ieri a Arnasco: secondo quanto appreso i due erano nella riviera savonese per una serata di divertimento. Stavano tornando a casa, a Torino, quando il ragazzo ha perso il controllo del mezzo e il furgone è precipitato in un burrone per circa 6 metri. Il giovane autista è rimasto illeso mentre il cugino è stato sbalzato fuori dall'abitacolo e è morto sul colpo. A quel punto il ragazzo ha gridato chiedendo aiuto ma poi si è allontanato prima dell'arrivo dei soccorsi. Dopo una ricerca durata tutta la notte, i militari lo hanno rintracciato stamani quando è rientrato nel campeggio in cui alloggiava. Il pm ne ha disposto l'arresto. Ora sono in corso accertamenti per stabilire se a causare la tragedia è stato un colpo di sonno o se invece il conducente fosse alla guida sotto l'effetto di alcol o droghe. (ANSA).