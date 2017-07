Germania: in centinaia per Will e Kate a Porta Brandeburgo

(ANSA) - BERLINO, 19 LUG - Centinaia di persone hanno accolto William e Kate alla Porta di Brandeburgo, sventolando bandierine tedesche e britanniche. Dopo il pranzo con la cancelliera, la giovane coppia reale ha visitato il luogo simbolo di Berlino, dove è stata accolta dal sindaco Michale Mueller, che ha donato alla duchessa di Cambridge un mazzo di fiori bianchi per il benvenuto. William e la moglie sono arrivati oggi in Germania, dove si tratterranno per tre giorni.