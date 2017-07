Iran: Rohani, risponderemo alle sanzioni degli Usa

(ANSA) - TEHERAN, 19 LUG - Il presidente iraniano Hassan Rohani ha detto che il suo paese resisterà agli Stati Uniti e risponderà a qualsiasi nuova sanzione gli venga imposta da Washington. Le dichiarazioni del presidente iraniano giungono all'indomani delle nuove misure contro l'Iran prese dall'amministrazione Trump e mirate non contro il programma nucleare, ma contro il finanziamento di tecnologia militare. "La grande nazione iraniana avrà una risposta appropriata", ha aggiunto Rohani precisando che anche il parlamento agirà. Le sue dichiarazioni sono state fatte nell'ambito della riunione settimanale di governo trasmessa dalla tv di stato. Lunedì Washington ha confermato che l'Iran ha rispettato le condizioni poste dall'accordo sul nucleare, ma ha minacciato conseguenze nel caso in cui Teheran violi "lo spirito" dell'accordo, riferendosi al programma per i missili balistici.