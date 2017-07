Alfano, dimissioni Costa inevitabili e tardive

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Credevo lo facesse già un paio di giorni fa. Lo diciamo da tempo: noi vogliamo costruire un'area autonoma, una forza indipendente da destra e da sinistra". Lo afferma il leader di Ap, Angelino Alfano, definendo le dimissioni di Enrico Costa da ministro come "inevitabili e tardive". Noi, aggiunge Alfano, "abbiamo idee, forza e coraggio per fare qualcosa di grande. Comprendiamo che chi non ce la fa, faccia scelte diverse, ma noi andiamo avanti per la nostra strada senza metterci in fila da nessuna parte".