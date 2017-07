Sinistra: Pisapia-Speranza, accelerare percorso unità

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Giuliano Pisapia e Roberto Speranza condividono "la necessità di accelerare il percorso unitario avviatosi in Piazza Santi Apostoli per la costruzione di una nuova forza politica progressista. Nei prossimi giorni si lavorerà a elaborare la Carta del Primo Luglio che indicherà i punti fondamentali dell'agenda programmatica per il Paese. Per guidare il percorso verrà presto istituito un coordinamento provvisorio plurale ed aperto". E' quanto si apprende al termine dell'incontro tra il leader di Cp e il coordinatore di Mdp.