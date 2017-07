Borsellino: Fedeli, bene docufilm ANSA per gli studenti

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - "Apprezzo molto il documentario realizzato dall'ANSA su Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, perché va raccontata la storia delle persone, di cosa facevano da vive. Solo così si costruisce cultura. Lo faremo girare per le scuole". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, a Palermo, intervenendo nella scuola Giovanni Falcone dello Zen, dove nei giorni scorsi è stato distrutto il busto in gesso che raffigurava il magistrato ucciso da Cosa Nostra 25 anni fa. Nel corso dell'incontro con gli studenti del docenti della scuola Falcone e dell'istituto De Gasperi, è stato proiettato il trailer del documentario realizzato dall'agenzia Ansa in collaborazione con il Miur.