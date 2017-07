Terremoto: Marini, può partire anche ricostruzione privata

(ANSA) - PERUGIA, 19 LUG - In Umbria, dopo quella pubblica "può partire" anche la ricostruzione privata. Lo ha annunciato la presidente della Regione, Catiuscia Marini, aprendo il tavolo con le parti sociali che ha riguardato anche le misure a sostegno delle attività produttive. "Abbiamo definito tutto il quadro normativo - ha spiegato Marini -, finanziario e operativo, sono stati approvati i piani per la ricostruzione delle opere pubbliche, dei beni culturali, delle scuole, delle Chiese, dell'edilizia residenziale pubblica e dell'Anas. Oggi possiamo affermare con convinzione che la ricostruzione pubblica può partire, anche quella privata per la quale sono operative le procedure, le strutture dedicate e sono a disposizione risorse certe". Entrando nel merito delle questioni, la presidente ha affermato che, per quanto riguarda l'emergenza "è stato definito il quadro per la consegna delle 730 Sae nei comuni di Norcia, Cascia, e Preci, che verrà completato entro l'autunno". "Continua intanto l'opera di messa in sicurezza e demolizione degli edifici e dei beni culturali maggiormente danneggiati - ha aggiunto -, per le quali sono stati sollecitati i Comuni a procedere speditamente verso la conclusione delle operazioni che sono propedeutiche alla ricostruzione vera e propria". Marini ha poi ricordato che per la ricostruzione in Umbria è disponibile un pacchetto di oltre 90 milioni di euro grazie ai Piani operativi e alle conseguenti ordinanze. (ANSA).