(ANSA) - MILANO, 19 LUG - E' stato scarcerato con obbligo di firma Saidou Mamoud Diallo, il 31enne della Guinea che due giorni fa ha aggredito con un coltello un poliziotto all'esterno della Stazione Centrale, mentre con altri agenti tentava di bloccarlo. Lo ha deciso il gip di Milano Maria Vicidomini. Ora, però, l'ufficio Immigrazione della Questura di Milano si occuperà dell'uomo perché è irregolare sul territorio italiano per collocarlo o in un ex Cie o per un'eventuale espulsione.