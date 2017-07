(ANSA) - AVERSA (CASERTA), 19 LUG - La Procura di Napoli Nord ha disposto il sequestro probatorio del parcheggio ovest della stazione Tav di Afragola (Napoli), inaugurata ad inizio giugno dal premier Paolo Gentiloni. L'ipotesi dei pm - l' aggiunto Domenico Airoma e il sostituto Giovanni Corona - è che al di sotto dell'area di sosta siano presenti rifiuti che non sono mai stati smaltiti. Già pochi giorni dopo l'inaugurazione i carabinieri chiusero il bar e il parcheggio per irregolarità amministrative, in quanto mancavano le necessarie autorizzazioni.