Stamina: Vannoni agli arresti domiciliari a Moncalieri

(ANSA) - TORINO, 19 LUG - Davide Vannoni agli arresti domiciliari nella sua villa di Moncalieri (Torino). Il patron della cura Stamina era stato portato in carcere alla fine dello scorso aprile dai carabinieri del Nas nel quadro di una nuova inchiesta coordinata dalla procura di Torino: l'accusa si riferiva alla ripresa dell'applicazione delle terapie in Georgia. "Il gip - spiega uno dei suoi difensori, l'avvocato Liborio Cataliotti - ha riconosciuto l'affievolimento delle esigenze cautelari". Vannoni, interrogato, aveva ribadito di essere convinto che in Georgia la metodica Stamina fosse lecita. Con un provvedimento diverso, il tribunale del riesame ha disposto il dissequestro e la restituzione a Vannoni dei 40 mila euro che erano stati "bloccati" dagli inquirenti. (ANSA).