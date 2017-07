(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 LUG - Il Muftì di Gerusalemme, sceicco Muhammad Hussein, ha disposto che venerdì tutte le moschee della città resteranno in chiuse. Ha fatto appello ai fedeli di convergere allora in massa per pregare nella Spianata delle moschee - se nel frattempo i metal detector israeliani saranno rimossi - oppure nelle strade vicine, se essi saranno ancora in funzione. Intanto il presidente palestinese Abu Mazen ha deciso di interrompere la visita ufficiale in Cina e di rientrare al piu' presto a Ramallah (Cisgiordania) per seguire da vicino la crisi apertasi con l'adozione da parte di Israele di nuove misure di sicurezza attorno alla Spianata.