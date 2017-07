(ANSA) - MILANO, 19 LUG - Massimo Bossetti ha ricevuto la visita in carcere, nel pomeriggio, di uno dei suoi avvocati, Claudio Salvagni, dopo che, nella notte tra lunedì e martedì scorso, per il muratore di Mapello è stato confermato l'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. Il legale, dopo aver colloquiato per un'ora e mezza con Bossetti nel carcere di via Gleno a Bergamo, l'ha trovato "molto provato" dopo la decisione dei giudici bresciani. "Continua a chiedersi per quale ragione non gli è stata concessa la prova del Dna - ha raccontato Salvagni -. Continua a chiedere dei suoi figli".