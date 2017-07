Gentiloni, serve stabilità per avere effetti della crescita

(ANSA) - JOLANDA DI SAVOIA (FERRARA), 19 LUG - Sull'economia italiana ci sono "numeri incoraggianti sulla crescita, capaci di agganciare la crescita dell'eurozona. Ma c'è un passaggio cruciale che per essere colto ha bisogno della stabilità del quadro politico ed economico, che consenta a quei numeri di tradursi in risultati concreti. Non basta una cifra di Pil per cambiare le nostre condizioni di vita, c'è bisogno di tempo e di stabilità". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni.