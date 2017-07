(ANSA) - BOLZANO, 19 LUG - "La mafia voleva fermare degli uomini e ha invece creato degli eroi, perché proprio dopo questa strage è iniziata la reazione popolare e la sconfitta della criminalità organizzata". Lo ha detto a Bolzano il ministro degli esteri Angelino Alfano, partecipando a sorpresa assieme al governatore altoatesino Arno Kompatscher alla commemorazione per il 25/o anniversario dell'uccisione di Paolo Borsellino. In piazza Falcone e Borsellino, nei pressi del Tribunale di Bolzano, si sono riuniti il sindaco Renzo Caramaschi e una delegazione di magistrati bolzanini. Alle ore 16.55, l'ora dell'attentato in via D'Amelio, Alfano ha depositato una corona davanti alla stele che ricorda i due magistrati uccisi nel 1992.