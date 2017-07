(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Il ministro Costa è una persona seria, sono legato a lui da un sentimento di stima. E' stato coerente ad andarsene nel momento in cui ha detto di voler tornare con Berlusconi. E' uno di quelli per cui le idee sono più importanti della poltrone. Preferisco uno così che gioca pulito piuttosto che quelli che tengono i piedi in due staffe nell'attesa di capire dove andare nella prossima legislatura". Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi alla presentazione del suo libro a Milano.