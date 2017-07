Carabiniere ucciso: ex postino condannato a ergastolo

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 19 LUG - E' stato condannato all'ergastolo Roberto Vignozzi, l'ex postino di 76 anni che il 27 gennaio 2016 uccise a Carrara (Massa Carrara) con un colpo di pistola il maresciallo dei carabinieri Antonio Taibi, 47 anni. La sentenza è stata emessa oggi dalla corte di assise a Massa, presidente Giovanni Sgambati, dopo due ore di camera di consiglio. In mattinata c'era stata la controreplica dell'avvocato della difesa Enrico Di Martino che aveva ribadito la tesi del fatto accidentale. L'imputato è stato presente in aula stamani ma nel pomeriggio, alla lettura della sentenza, non c'era: ha preferito farsi riportare in carcere, a Sollicciano. Durante il suo interrogatorio, lunedì scorso, l'omicida aveva detto che il maresciallo aveva rovinato la vita della sua famiglia per aver fatto arrestare suo figlio Riccardo per questioni di droga, che non voleva ucciderlo e che il colpo partì per sbaglio. Per il pm Alberto Dello Iacono invece era stata un'esecuzione e aveva chiesto l'ergastolo.