(ANSA) - PARIGI, 19 LUG - Il segretario di Stato francese ai Trasporti, Elizabeth Borne, afferma che il governo di Parigi intende fare "una pausa" su alcuni dossier riguardanti diverse infrastrutture, tra cui la linea ferroviaria ad Alta velocità Torino-Lione: Borne lo conferma in un'intervista al sito Reporterre, ripresa da diversi siti internet transalpini tra cui 20 Minutes.fr, ma precisa che non si tratta in alcun modo di rinunciare al progetto.(ANSA).