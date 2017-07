NEW YORK - Il presidente Donald Trump ha rifiutato l'invito a intervenire all'assemblea annuale della Naacp, la National Association for the Advancement of Colored People. Un rifiuto che spinge l'associazione a mettere in dubbio l'impegno di Trump per gli afro americani. La Naacp e' una delle piu' influenti associazioni americane per la difesa dei diritti civili.