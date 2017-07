NEW YORK - Paul Manafort, l'ex manager della campagna di Donald Trump che sara' sentito in Senato la prossima settimana, aveva un debito con l'oligarca russo Oleg V. Deripaska e con altri esponenti russi prima di entrare a far parte della squadra del presidente. Lo riporta il New York Times citando i documenti di una banca di Cipro, dove Manafort aveva conti correnti quando lavorava in Ucraina e investiva con Deripaska.