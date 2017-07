NEW YORK - L'audizione di Donald Trump Junior, il figlio maggiore di Donald Trump, e di Manafort sara' pubblica. A loro la commissione giudiziaria del Senato chiedera' chiarimenti sul possibile coinvolgimento della Russia nelle elezioni del 2016 e della possibile collusione della campagna di Trump con la Russia. ''Molto e' stato detto pubblicamente sul tema ma non sotto giuramento, e questo vuol dire che si possono omettere delle cose e mentire con una relativita' impunita''' afferma Sheldon Whitehouse, democratico della commissione giudiziaria del Senato. L'audizione di Kushner sara' invece privata. ''Lavorando con le varie commissioni, abbiamo previsto che Kushner sara' ascoltato in Senato il 24 luglio.