NEW YORK - Con il presidente russo Vladimir Putin ''abbiamo parlato 15 minuti'', e' stato soprattutto uno scambio di ''convenevoli''. Il colloquio e' stato ''interessante'': i due leader si sono confrontati sulle ''adozioni''. Lo afferma il presidente americano Donald Trump in un'intervista al New York Times, riferendo del secondo incontro con Putin a margine del G20, emerso 11 giorni dopo il vertice.