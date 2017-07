NEW YORK - Il presidente americano Donald Trump mette in guardia il procuratore speciale per il Russiagate Robert Mueller. In un'intervista al New York Times, Trump afferma: Mueller supererebbe la 'linea rossa' se allargasse le sue indagini sulla situazione finanziaria della famiglia al di la' dei rapporti ipotetici con la Russia. ''Sarebbe una violazione'' dice criticando Mueller, che il presidente aveva incontrato per sostituire James Comey alla guida dell'Fbi prima che venisse nominato procuratore speciale.