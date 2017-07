Calcio: partite truccate e migranti illegali a Prato

(ANSA) - PRATO, 20 LUG - Alcuni dirigenti del Prato calcio (Lega Pro) avrebbero alterato i risultati di alcune partite e favorito l'ingresso illegale in Italia di minorenni africani, alcuni dei quali poi ceduti a ignare squadre di serie superiore. La Polizia di Prato sta eseguendo quattro misure cautelari e numerose perquisizioni per immigrazione clandestina, falso documentale e favoreggiamento reale a carico di persone legate al mondo del calcio. A carico di molti di loro sono anche emersi profili di responsabilità per frode sportiva consistita nell'aver alterato alcuni risultati calcistici: sarebbero stati 'truccati' i risultati di 11 partite di Lega Pro, Categoria Eccellenza Toscana e Campionato Regionale Toscano di Promozione. Dodici le perquisizioni eseguite. Destinatari delle misure (due arresti ai domiciliari, una custodia in carcere e l'interdizione dalla gestione della squadra) sono i Presidenti delle due squadre di Calcio del Prato e della Sestese, un procuratore sportivo, e una donna di origine ivoriana.